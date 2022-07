Arresto Yordanov | la posizione degli animalisti

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 luglio 2022) Aveva sequestrato una donna, tentato di ucciderla e per meglio farle capire le sue intenzioni, durante il rapimento, aveva ucciso il suo cagnolino a suon di pugni, colpendo fino a trucidarlo proprio davanti agli occhi terrorizzati della donna, sgomenta da tanta malvagità e furia cieca. Ma la storia nasconde dell’altro. Infatti la donna, Rita, infatti, è la Presidente di un’associazione che tutela gli animali e aveva dato accoglienza all’uomo di origini bulgare per fargli svolgere attività di volontariato nella sua struttura. Ma in breve tempo l’uomo, complice il suo continuo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, ha mutato atteggiamento e si è fatto aggressivo, minaccioso e violento, motivo per cui è stato allontanato dall’associazione. A questo punto l’uomo ha iniziato a perseguitare la donna minacciandola di morte, fino al momento in cui è arrivato a sequestrarla nel ...