(Di giovedì 7 luglio 2022) L'attesa è finita! Da Venerdì 8 Luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme 'Tu mi',che segna il gradito ritorno in musica diuna delle ...

fisco24_info : Tu mi perdicion, torna Arisa e canta in spagnolo: Esce il nuovo singolo - leggoit : #arisa canta in spagnolo: esce domani il nuovo singolo Tu mi perdición - Cereal_Killer78 : @N_i_c_o_la Proprio perché è strafica che fa canzoni da terza elementare e la gente le canta . Se le cantava Arisa chi se a’ nculava - Mericonci72 : @ARISA_OFFICIAL canta Cuore ?? - Mericonci72 : Arisa sempre accompagnata al pianoforte dal maestro Gioni Barbera, canta un medley di suoi successi (Cuore, l'arca… -

Scritta e arrangiata dalla stessainsieme a Giuseppe d'Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney 'Tu mi perdición' è un brano di grande impatto che ...... insieme ad LDA e Alex Wyse provano sul palco Rovere, Chiamamifaro, Gabry Ponte, Silvia Salemi, Federico Rossi, Nina Zilli, Matteo Bocelli,, Malika Ayane, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Rocco Hunt, ...Sarà disponibile da venerdì 8 Luglio in digitale sulle principali piattaforme "Tu mi perdición", nuovo singolo che segna il ritorno in musica di Arisa, per la prima volta alle prese con un testo in sp ...L’attesa è finita! Da Venerdì 8 Luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi perdición”, nuovo ...