Apre al pubblico il nuovo ristorante Andrea Aprea Milano (Di giovedì 7 luglio 2022) Posto nel cuore di Porta Venezia – all'ultimo piano della Fondazione Luigi Rovati – al nuovo ristorante si aggiunge il Caffè Bistrot Nuovi luoghi dell'esperienza gastronomica. Il 7 luglio Apre al pubblico il nuovo ristorante Andrea Aprea: dove gusto, memoria e tempo si incontrano. Posto all'ultimo piano della Fondazione Luigi Rovati – in un magnifico edificio storico che ospiterà il Museo d'Arte della Fondazione – il ristorante raccoglie in una cornice estetica dalle proporzioni pure tutti i valori dell'esperienza gastronomica che Chef Aprea ha definito in un percorso di ricerca ventennale. L'ambiente, progettato dall'architetto Flaviano Capriotti, è caratterizzato da uno spazio dal grande impatto scenografico, dove ...

