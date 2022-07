Apocalisse alla Balduina: viaggio infernale nella Roma di Gualtieri (Di giovedì 7 luglio 2022) Con l’età la soglia di tolleranza verso quel che non va si sposta sensibilmente verso l’alto. Almeno a me è capitato così, ma credo anche a molti Romani che hanno visto la qualità della vita nella loro città precipitare sempre più in basso di anno in anno e ci si sono stoicamente e silentemente adattati. Forse anche perché hanno potuto sperimentare che ogni protesta, fosse pure organizzata, non sortiva nessun effetto sulla vita reale. L’Apocalisse nel mio quartiere, Balduina-Monte Mario, è cominciata l’altra sera: non avevo fato in tempo ad avvicinarmi a casa, dopo una giornata passata al centro, che mi sono reso conto della cappa di fumo che avvolgeva il cielo con l’aria che diventava sempre più irrespirabile. Il tutto aggiungendosi all’afa eccezionale di questo mese di luglio. In verità, arrivato a casa, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 luglio 2022) Con l’età la soglia di tolleranza verso quel che non va si sposta sensibilmente verso l’alto. Almeno a me è capitato così, ma credo anche a moltini che hanno visto la qualità della vitaloro città precipitare sempre più in basso di anno in anno e ci si sono stoicamente e silentemente adattati. Forse anche perché hanno potuto sperimentare che ogni protesta, fosse pure organizzata, non sortiva nessun effetto sulla vita reale. L’nel mio quartiere,-Monte Mario, è cominciata l’altra sera: non avevo fato in tempo ad avvicinarmi a casa, dopo una giornata passata al centro, che mi sono reso conto della cappa di fumo che avvolgeva il cielo con l’aria che diventava sempre più irrespirabile. Il tutto aggiungendosi all’afa eccezionale di questo mese di luglio. In verità, arrivato a casa, ...

