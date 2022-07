Anziana trovata morta in casa: in stato di fermo la figlia (Di giovedì 7 luglio 2022) Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): in stato di fermo la figlia che ha lanciato l’allarme. Indagini in corso. Omicidio a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Questa mattina una donna di 80 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata la figlia dell’Anziana. (Andrea Fasani – Ansa)Presso l’appartamento sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini. Secondo quanto appurato, dai primi riscontri, la vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente alla testa. In stato di fermo la figlia, trasportata in ospedale perché ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Una donna di 80 anni è statanella sua abitazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): indilache ha lanciato l’allarme. Indagini in corso. Omicidio a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Questa mattina una donna di 80 anni è statasenza vita all’interno della sua abitazione. A chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata ladell’. (Andrea Fasani – Ansa)Presso l’appartamento sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini. Secondo quanto appurato, dai primi riscontri, la vittima sarebbe stata colpita con un oggetto contundente alla testa. Indila, trasportata in ospedale perché ...

