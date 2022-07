Antonio Gasbarrini è il nuovo Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica (Di giovedì 7 luglio 2022) È il professor Antonio Gasbarrini il nuovo Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il quadriennio 2023/24 – 2027/28. Il professor Gasbarrini, Ordinario di Medicina interna, è stato eletto Preside dal Consiglio di Facoltà nell’adunanza del 6 luglio 2022 ed entrerà in carica il 1° novembre 2022. Succede al professor Rocco Bellantone, Preside della Facoltà dal 2010 al 2022. Il Rettore Franco Anelli, a nome dell’intera comunità universitaria, si è congratulato con il professor Gasbarrini per il nuovo incarico, formulando i più vivi auguri ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022) È il professorildie chirurgiadel Sacro Cuore per il quadriennio 2023/24 – 2027/28. Il professor, Ordinario diinterna, è stato elettodal Consiglio dinell’adunanza del 6 luglio 2022 ed entrerà in carica il 1° novembre 2022. Succede al professor Rocco Bellantone,dal 2010 al 2022. Il Rettore Franco Anelli, a nome dell’intera comunità universitaria, si è congratulato con il professorper ilincarico, formulando i più vivi auguri ...

