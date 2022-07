Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Cristobal Viene Arrestato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 7 luglio 2022)Sei: Don Ricardo scopre la verità sulla presunta morte del fratello e a finire coinvolto nella storia è, chearrestato e portato in carcere con delle gravi accuse… I problemi e le difficoltà affrontati dalle Silva in Seinon sono di certo finiti. Sin dalle prime, lehanno dovuto lottare per portare avanti la fabbrica dopo la morte del loro padre. A causa del pregiudizio di quel tempo sulle donne, le ragazze hanno dovuto nascondere quanto successo a Fernando, fingendo di non aver preso il controllo dell’azienda. Questo segreto però verrà alla luce e finirà per coinvolgere anche, che finirà in ...