Annullato il concerto di Achille Lauro a Bologna: il maltempo ha fatto volare via la copertura del palco. Salta anche l’evento di Andrea Pucci (Di giovedì 7 luglio 2022) Brutte notizie per i fan di Achille Lauro. Il concerto previsto al Sequoia Music Park di Bologna, in programma per la giornata di ieri, non sarà recuperato dopo l’annullamento. Il violento temporale che ha colpito la città nelle scorse ore, infatti, ha scoperchiato la copertura del palco e il problema non sarà risolvibile a breve. Il maltempo, tra pioggia battente e intensa grandine, aveva già costretto il comico Andrea Pucci a posticipare al 10 luglio lo spettacolo di giorno 4. I biglietti rimangono validi, comunque, per la nuova data, mentre l’ultimatum per il rimborso, da richiedere attraverso il circuito di acquisto, è scaduto ieri. Il Bonsai Garden, invece, è stato risparmiato: la programmazione del palco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Brutte notizie per i fan di. Ilprevisto al Sequoia Music Park di, in programma per la giornata di ieri, non sarà recuperato dopo l’annullamento. Il violento temporale che ha colpito la città nelle scorse ore, infatti, ha scoperchiato ladele il problema non sarà risolvibile a breve. Il, tra pioggia battente e intensa grandine, aveva già costretto il comicoa posticipare al 10 luglio lo spettacolo di giorno 4. I biglietti rimangono validi, comunque, per la nuova data, mentre l’ultimatum per il rimborso, da richiedere attraverso il circuito di acquisto, è scaduto ieri. Il Bonsai Garden, invece, è stato risparmiato: la programmazione del...

