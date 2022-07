Andrea Bocelli | ‘medici consigliarono a mia madre di abortire’ | la data che fa scoppiare la polemica sui social

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sta facendo particolarmente discutere una dichiarazione disull’aborto e su determinati consigli che i medici avrebbero dato a suamentre lo aspettava. Lariguarda soprattutto i tempi indicati dal tenore, che non sembrano affatto combaciare con le leggi in vigore al tempo né con i progressi di scienza e medicina. LEGGI ANCHE :–, la figlia di dieci anni è prodigiosa: sa cantare, suonare e recitare: “a mial’aborto”, ma qualcosa non torna Andiamo con ordine. In un’intervista al Corriere della Sera ha detto testualmente: “Io ho il culto della libertà, ma sono a favore della vita. A miaquando era incinta di me ...