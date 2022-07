(Di giovedì 7 luglio 2022) IlLuissenza contratto. È uno dei tantissimi svincolati del calcio contemporaneo che non trova una nuova dimora. L’uruguaiano, 35 anni, sembrava destinato alma l’inattesa eliminazione della squadra argentina dalla Copa Libertadores ha fatto cambiare i piani dell’attaccante ex Barcellona ed ex Atletico Madrid. Noi già lo segnalammo come un calciatore che potrebbe fare molto bene nel campionato italiano, probabilmente non avrebbe pretese eccessive di ingaggio e in Serie A andrebbe facilmente in doppia cifragiocando non tutte le partite. In Argentina èferoce la polemica dopo l’arbitraggio di-Velez. L’arbitro cileno ha finito con l’annullare il gol di Matias...

Pubblicità

napolista : Anche il pistolero Suarez è ancora libero, non andrà al River Plate Decisiva l’eliminazione del River dalla Copa L… - peppamat7 : @GennyDelVe Gli farebbero in suo onore sicuramente la pizza con il segno del morso sopra e la statuetta con l'orecc… - Margher58959797 : @giusmo1 @repubblica La nato darà a Putin anche la colpa dello sterminio dei curdi da parte di Erdogan, a cui dal p… - ponchdragon14 : E anche il nuovo #pistolero è arrivato @billybaron_ @olimpiamilano1936 #insieme #freekevinpangos… -

Non mancano di certo le richieste per il '', il quale era stato avvicinato in passatoalla Serie A, e che era stato accostato di recente in modo suggestivoad un club prestigioso ...Hawke ha svelato una foto dl set del film in cui troveremoPedro Pascal. Strange Way of Life ,... Ethan Hawke interpreta Jake, uno sceriffo locale incaricato di catturare ilSilva, ...Luis Suarez si è svincolato dall'Atletico Madrid lo scorso 30 giugno ed attende quindi di conoscere la sua prossima destinazione ...Manu Rios di Elite reciterà in un corto intitolato Strange Way of Life: quando esce, dove vederlo in streaming, trama e cast.