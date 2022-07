Amsterdam, tutto sul film con Christian Bale e Margot Robbie (Di giovedì 7 luglio 2022) I migliori attori del momento recitano in Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell che esplora un mistero di omicidio ambientato negli Anni Trenta. Il regista, che ci ha già regalato grandi film come The Fighter, American Hustle - L'apparenza inganna e Il lato positivo, si rimette al lavoro con una nuova storia che, secondo la sinossi, ci porta "a scoprire uno dei complotti più scandalosi della storia americana". Secondo CinemaBlend, il film potrebbe essere uno dei possibili candidati agli Oscar del 2023, anno in cui sono attesi anche film come il biopic su Elvis Pesley di Baz Luhrmann, il dramma Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e l'inquietante Crimes of the Future, con Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux. Amsterdam si avvale di un grande cast di attori ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 luglio 2022) I migliori attori del momento recitano in, il nuovodi David O. Russell che esplora un mistero di omicidio ambientato negli Anni Trenta. Il regista, che ci ha già regalato grandicome The Fighter, American Hustle - L'apparenza inganna e Il lato positivo, si rimette al lavoro con una nuova storia che, secondo la sinossi, ci porta "a scoprire uno dei complotti più scandalosi della storia americana". Secondo CinemaBlend, ilpotrebbe essere uno dei possibili candidati agli Oscar del 2023, anno in cui sono attesi anchecome il biopic su Elvis Pesley di Baz Luhrmann, il dramma Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e l'inquietante Crimes of the Future, con Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux.si avvale di un grande cast di attori ...

