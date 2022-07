Amazon lancia il nuovo buono regalo da €7 | ecco come riceverlo

(Di giovedì 7 luglio 2022) C’è un’interessante promozione da parte diche può essere sfruttata in vista del Prime Day 2022, che ricordiamo, scatterà il 12 e 13 luglio prossimi. Nel dettaglio si tratta di unsconto del valore di sette euro chesempre, si potrà ottenere in maniera molto semplice.7 euro, 7/7/2022 – Computermagazine.itIn poche parole l’unica cosa che dovrete fare sarà quella di scegliere un punto di ritiro dopo aver acquistato il prodotto desiderato. Una volta selezionato l’oggetto che volete acquistare, durante la fase di pagamento, invece della classica spedizione a casa, dovrete appunto selezionare uno dei tantissimi punti di ritiro sparsi in tutta Italia e presenti a voi vicini. A quel punto otterrete uno sconto immediato sul costo finale del vostro acquisto di appunto 7 euro. ...

Dunque, anche questa associazioneun'appello al Governo per rivedere la struttura dell'... in offerta oggi da Phone2go a 249 euro oppure daa 359 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet ...... società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription,... Per abbonarsi basta effettuare l'iscrizione suo presso un Leasys Mobility Store, al costo di 199 ...Ci sono davvero tante offerte oggi, come quelle su due ottimi smartphone Xiaomi. Da non perdere anche le numerose offerte su diversi articoli Apple, ma anche Ray-Ban, Coupon e molto altro ancora!