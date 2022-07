Alvino sul grande obiettivo del Napoli | “Le vie del mercato sono infinite | è giusto sognare”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il giornalista Carloè intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss, per commentare le ultime notizie di calcioin casa. Diversi i temi trattati, partendo da quello più in voga negli ultimi giorni, il futuro di Kalidou Koulibaly in maglia azzurra: “Campeggia forte il nome di Koulibaly e ilè concentrato su questo. Il club azzurro offre 60 milioni lordi in cinque anni e la valutazione spetta al calciatore. Alla Juve non ci va. Spero che questa mossa delpossa cambiare tutto. La società sa bene di non poter perdere un calciatore come il senegalese. Sentivo Marotta dire che i difensori oggifacili da sostituire, forse i suoi, ma di certo non Kalidou.”. Kaludou Koulibaly – ...