Alle origini del whisky scozzese durante il proibizionismo britannico

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Gli archeologi sono tornati sul sito della prima distilleria legale nello Speyside. Una ricerca per scoprire come ilsia passato dal mercato nero delle comunità rurali scozzesi, a una delle maggiori esportazioni del paese. Il sito originale di Glenlivet, in Scozia, gestito dal contadino George Smith dal 1824 dopo aver reso legale la sua operazione di produzione disotterranea, è stato scavato dagli archeologi del National Trust for Scotland. Il team sta ora lavorando in collaborazione con la distilleria. Il sito si trova a circa un chilometro dall’odierna casa di Glenlivet. Smith la aprì nel 1859 per espandere la produzione die sfruttare un maggiore corso d’acqua al largo della collina. Dalla Grande Depressione alla Seconda guerra mondiale La ...