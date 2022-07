Pubblicità

Tag24news : #fame nel mondo: allarme #ONU. - Poghos2003 : @tonyscalari @masaccio_ Poi LOL consenso scientifico, la comunità scientifica non è una mente alveare che pensa all… - ProVitaFamiglia : @mr_pac Le consigliamo di leggere il 'World Drug Report 2022', troverà dei dati interessanti: - StefanoSabati17 : RT @andreabonazzabz: Ricerca scientifica #ONU lancia allarme su crescita consumi di droga. Dai dati influisce negativamente pure la #Cannab… - transnazionale : Allarme Onu: 16 milioni di ucraini sono in emergenza umanitaria #spaziotransnazionale informa -

Agenzia ANSA

Otto su 18 regioni della Somalia rischiano la carestia entro settembre a causa di una grave siccità e della guerra in Ucraina: è l'lanciato dall', citata dalla Bbc. Almeno 200 bambini sono morti per malnutrizione e malattie da gennaio e il numero di persone colpite da insicurezza alimentare è salito a 7 milioni dai 4,5 ...Rischio carestia in Sudan per 6 milioni di persone. Questo è l'che giunge dall'Africa e che rimbalza alle nostre latitudini per mezzo del reportage ... il Programma alimentare mondiale dell'... Allarme Onu, 8 regioni su 18 della Somalia a rischio carestia Otto su 18 regioni della Somalia rischiano la carestia entro settembre a causa di una grave siccità e della guerra in Ucraina: è l'allarme lanciato dall'Onu, citata dalla Bbc. (ANSA) ...A causa della guerra in Ucraina, l'Onu ha tagliato gli aiuti alimentari al Sudan e milioni di persone rischiano adesso di morire di fame ...