Allarme maltempo a Bologna al concerto degli Iron Maiden, serata annullata all'ultimo per una tempesta in arrivo: a casa in 30mila – Il video (Di giovedì 7 luglio 2022) Avrebbero affrontato anche la pioggia torrenziale i 30mila di Bologna che hanno sfidato il maltempo per il concerto degli Iron Maiden. Troppo pericoloso per la Protezione civile, che ha dovuto imporre lo stop della serata e rispedire tutti a casa, proprio pochi minuti prima che il gruppo si sarebbe esibito al Sonic Park. Proprio sull'area del concerto infatti si stava per scatenare una vera e propria tempesta, con forte vento e pioggia. Una situazione rischiosa che non ha lasciato altra scelta agli organizzatori. July 7, 2022

