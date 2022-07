Alla fine Boris Johnson getta la spugna: “E’ la volontà del partito”. Ora la nomina del nuovo primo ministro (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine Boris Johnson ha ceduto, ma solo in parte. Presto non sarà più primo ministro della Gran Bretagna, ma per ora resta con incarico ad interim. Lo ha annunciato da Downing Street dopo settimane di rivelazioni e scandali e due giorni, gli ultimi, tartassati da dimissioni a raffica dei membri del suo governo, ministri e sottosegretari in fuga che gli chiedevano ufficialmente di gettare la spugna. Ha detto Johnson, "é la volontà del partito conservatore che debba esserci un nuovo leader del partito conservatore e quindi un nuovo primo ministro. Il procedimento di scelta del nuovo leader deve ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 luglio 2022)ha ceduto, ma solo in parte. Presto non sarà piùdella Gran Bretagna, ma per ora resta con incarico ad interim. Lo ha annunciato da Downing Street dopo settimane di rivelazioni e scandali e due giorni, gli ultimi, tartassati da dimissioni a raffica dei membri del suo governo, ministri e sottosegretari in fuga che gli chiedevano ufficialmente dire la. Ha detto, "é ladelconservatore che debba esserci unleader delconservatore e quindi un. Il procedimento di scelta delleader deve ...

