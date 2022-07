Alice nella città: nasce il Puntasacra Film Fest (Di giovedì 7 luglio 2022) Da un'idea di Alice nella città e della regista Francesca Mazzoleni, un'arena estiva nel luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, con i grandi protagonisti del cinema italiano Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Maria Chiara Giannetta, Selene Caramazza, Pietro Valsecchi nasce il Puntasacra Film Fest, in corso fino al 10 luglio all'Idroscalo di Ostia, luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, di cui quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita. Cinque giorni di proiezioni, a ingresso gratuito, accompagnate da grandi protagonisti del cinema italiano, tra i quali Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Maria Chiara Giannetta, Selene Caramazza e il produttore Pietro Valsecchi. Un'arena estiva ideata da Alice nella ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) Da un'idea die della regista Francesca Mazzoleni, un'arena estiva nel luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, con i grandi protagonisti del cinema italiano Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Maria Chiara Giannetta, Selene Caramazza, Pietro Valsecchiil, in corso fino al 10 luglio all'Idroscalo di Ostia, luogo legato alla memoria di Pier Paolo Pasolini, di cui quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita. Cinque giorni di proiezioni, a ingresso gratuito, accompagnate da grandi protagonisti del cinema italiano, tra i quali Alessandro Borghi, Claudio Amendola, Maria Chiara Giannetta, Selene Caramazza e il produttore Pietro Valsecchi. Un'arena estiva ideata da...

