(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la presentazioni dei Palinsesti Rai 2022/2023,ha fatto trapelaresu. Il varietà che dal 22 Novembre condurrà su Rai 2. Dopo tanti anni a Mediaset, la conduttrice si dice soddisfatta della scelta di rete per il suo nuovo programma. Infatti, ha una grande fiducia nel cambiamento che sta avvenendo in questo momento: “Ci saranno tantiprogrammi su Rai2 nella prossima stagione, e mi paiono interessanti. Anzi meno male che faccio parte di questa rivoluzione: ora è la rete che mi assomiglia di più, dove c’è un po’ di politically incorrect…”.chi vorrebbe a: “Farò di tutto per costringerlo“ La storica conduttrice Mediaset ha ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Alessia Marcuzzi svela chi vuole a Boomerissima e nuovi dettagli inediti #Boomerissima #AlessiaMarcuzzi - angiuoniluigi : RT @fanpage: Boomerissima, Alessia Marcuzzi pensa di coinvolgere la sua famiglia - fanpage : Boomerissima, Alessia Marcuzzi pensa di coinvolgere la sua famiglia - zazoomblog : Boomerissima Alessia Marcuzzi parla del programma e svela come si svolgerà: “Mio figlio Tommaso con me” -… - StraNotizie : Boomerissima, Alessia Marcuzzi parla del programma e svela come si svolgerà: “Mio figlio Tommaso con me” -

Siracusa - Donne belle, ricche e famose in Sicilia , anche quest'estate: da Michelle Hunziker adad Anna Tatangelo. Ma c'è pure la sensuale Miriam Leone, che non tradisce le sue origini e si abbronza in questi giorni 'nei luoghi della mia infanzia' rivela su Instagram, ovvero le ...fra le pagine de Il Giornale ha parlato di Boomerissima , il programma che lei stessa ha scritto cucendolo su misura su sé e presentato a Rai2. Al suo fianco ci sarà anche Tommaso ...Alessia Marcuzzi racconta il programma Boomerissima, in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Al suo fianco, in questa nuova avventura televisiva, vorrebbe il figlio Tommaso Inzaghi. Alessia Marcuzz ...Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi due generazioni a confronto. La conduttrice vuole il figlio nel nuovo programma su Rai 2.