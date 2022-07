Alessia Marcuzzi col pancione | la foto è boom di like

(Di giovedì 7 luglio 2022) La nota showgirl romana ha riproposto sui social un vecchio scatto mentre era incinta del figlio Tommaso, che ha fatto il pieno di. Scopriamone di più insieme. Reduce da numerosissimi successi televisivi, l’ex modella e conduttrice televisiva, in procinto di approdare di nuovo in Rai, per la conduzione dierissima, ripropone sui social unain cui era alla sua prima gravidanza. Il programma che attende laè stato ritagliato su misura della donna e andrà in onda su Rai 2. Oggi l’attrice e conduttrice romana è madre di 2 figli avuti dall’ex calciatore della Lazio prima e allenatore poi, Simone Inzaghi, e dal cantante Francesco Facchinetti, il cui padre è uno dei noti componenti del gruppo storico dei Pooh. Tommaso è il figlio di Inzaghi, mentre Mia è la figlia di Facchinetti. Nell’attesa di tornare ...

