Alessandra Amoroso nuovo fidanzato dopo l’ex Stefano Settepani? Ecco cosa ha rivelato: «L’amore non è delusione» (Di giovedì 7 luglio 2022) Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato? Sembrerebbe che dopo la fine della storia con Stefano Settepani, la cantante abbia ritrovato il sorriso grazie a una nuova persona. Ma è vero? Leggi anche: Fedez e Selvaggia Lucarelli: cosa è successo? Perché hanno litigato? Perché non si sopportano? L’ultimo scontro social, i fatti Alessandra Amoroso ha un... Leggi su donnapop (Di giovedì 7 luglio 2022)ha un? Sembrerebbe chela fine della storia con, la cantante abbia ritrovato il sorriso grazie a una nuova persona. Ma è vero? Leggi anche: Fedez e Selvaggia Lucarelli:è successo? Perché hanno litigato? Perché non si sopportano? L’ultimo scontro social, i fattiha un...

Pubblicità

rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: il 13 luglio #TuttoAccadeASanSiro in onda in diretta sulla prima radiovision… - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - foodaffairs_it : Alessandra Amoroso firma la limited edtion di Pastiglie Leone - edsersalemi : Ragaaa chi al concerto di Alessandra Amoroso il 13 a San Siro ? ?? - FabianaCuccure1 : RT @cazzonesobro: le ricerche di alessandra amoroso -