Aldo Moro | Craxi e Conte | la sudditanza della Repubblica agli alleati Usa non è ancora finita

di Giuseppe Paris Assange ci ha confermato quello che molti di noi già sapevano: Henry Kissinger, il potentissimo segretario di Stato americano, nei mesi antecedenti il rapimento di Aldo Moro aveva fatto forti pressioni su alcuni esponenti Dc affinché il Pci non venisse coinvolto in responsabilità di governo, indicando in Cossiga, e non in Aldo Moro, l'uomo politico che gli Usa avrebbero voluto a capo di un governo di centro. In via Fani è provata la presenza del colonnello Camillo Guglielmi, uno dei massimi esponenti del Sismi, con Cossiga ministro degli Interni… a che scopo? In qualsiasi paese normale dopo l'uccisione di Aldo Moro il ministro degli Interni, responsabile della sicurezza, si sarebbe dovuto dimettere. Invece, dopo l'uccisore di Moro, ...

