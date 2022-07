Alberto Genovese, la procura chiede 8 anni: “Quadro di devastazione e degrado umano”. Attenuanti per il percorso di riabilitazione (Di giovedì 7 luglio 2022) “Quadro di devastazione e degrado umano” con una richiesta a 8 anni anche se con la richiesta di riconoscere le Attenuanti anche per il suo percorso riabilitativo, terapeutico e di recupero dalla tossicodipendenza. Così la procura di Milano, con la pm Rosaria Stagnaro, il pm Paolo Filippini e l’aggiunta Letizia Mannella, nella requisitoria nel processo abbreviato, ha chiesto la condanna carico di Alberto Genovese imputato per due casi di violenze sessuali, tra Milano e Ibiza nel 2020, su una 18enne e un’altra modella di 23 anni, entrambi stordite, per l’accusa, con mix di cocaina e ketamina. Imputata anche l’ex fidanzata dell’ex imprenditore del web per concorso nella violenza nell’isola spagnola. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “di” con una richiesta a 8anche se con la richiesta di riconoscere leanche per il suoriabilitativo, terapeutico e di recupero dalla tossicodipendenza. Così ladi Milano, con la pm Rosaria Stagnaro, il pm Paolo Filippini e l’aggiunta Letizia Mannella, nella requisitoria nel processo abbreviato, ha chiesto la condanna carico diimputato per due casi di violenze sessuali, tra Milano e Ibiza nel 2020, su una 18enne e un’altra modella di 23, entrambi stordite, per l’accusa, con mix di cocaina e ketamina. Imputata anche l’ex fidanzata dell’ex imprenditore del web per concorso nella violenza nell’isola spagnola. Per ...

