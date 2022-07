Alberto Genovese a processo per violenza sessuale: chiesta condanna a 8 anni di carcere (Di giovedì 7 luglio 2022) Alberto Genovese a processo per violenza sessuale. Otto anni di reclusione e 80mila euro di multa . È la richiesta di condanna formulata dal procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella e dai pm ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022)per. Ottodi reclusione e 80mila euro di multa . È la ridiformulata dal procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella e dai pm ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: I pm di Milano chiedono una condanna a 8 anni per Alberto Genovese - ilriformista : L’ex imprenditore del web accusato di due violenze sessuali, a Ibiza e a Milano. Chiesti 2 anni e 8 mesi per l’allo… - Gazzettino : Alberto Genovese, chiesti 8 anni per l'imprenditore accusato di violenza sessuale. Il Pm: «Quadro di devastazione u… - Violetta_2021 : RT @Agenzia_Ansa: Il procuratore aggiunto di Milano, Mannella, e i pm Stagnaro e Filippini hanno chiesto una condanna a 8 anni di reclusion… - ninoBertolino : RT @Agenzia_Ansa: Il procuratore aggiunto di Milano, Mannella, e i pm Stagnaro e Filippini hanno chiesto una condanna a 8 anni di reclusion… -