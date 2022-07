Africa: Mattarella, 'continente su cui investire per futuro migliore partendo da giovani' (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "L'Africa è il presente su cui investire per promuovere un futuro migliore. Oltre il 60% dei 1,4 miliardi di Africani ha meno di 25 anni e entro il 2050 si stima che i giovani Africani costituiranno oltre un quarto della forza lavoro mondiale. Abbiamo una responsabilità condivisa: le enormi potenzialità, che possono recare beneficio all'intera umanità, non devono andare disperse". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea nazionale dello Zambia. "La valorizzazione della gioventù Africana -ha insistito il Capo dello Stato- passa attraverso un'attenzione prioritaria all'istruzione e alla rimozione di tutte quelle cause -economiche, sociali e culturali– che ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "L'è il presente su cuiper promuovere un. Oltre il 60% dei 1,4 miliardi dini ha meno di 25 anni e entro il 2050 si stima che ini costituiranno oltre un quarto della forza lavoro mondiale. Abbiamo una responsabilità condivisa: le enormi potenzialità, che possono recare beneficio all'intera umanità, non devono andare disperse". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all'Assemblea nazionale dello Zambia. "La valorizzazione della gioventùna -ha insistito il Capo dello Stato- passa attraverso un'attenzione prioritaria all'istruzione e alla rimozione di tutte quelle cause -economiche, sociali e culturali– che ...

Pubblicità

Tg1Rai : La missione in #Africa del Presidente, Mattarella. Il Capo dello Stato ha lasciato il #Mozambico, alla volta dello… - Radio1Rai : ??#Africa Mattarella al centro Dream della Comunità di Sant'Egidio a Zimpeto. Al #GR1 la testimonianza della respons… - Agenzia_Ansa : 'La guerra e la crisi del clima causano nuove migrazioni'. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattar… - TV7Benevento : Africa: Mattarella, 'continente su cui investire per futuro migliore partendo da giovani' - - TV7Benevento : Ue-Africa: Mattarella, 'collaborazione per emergenza alimentare ed energetica' - -