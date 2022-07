“Addio all’acqua frizzante”. L’allarme in Italia dallo storico marchio: perché rischia di scomparire (Di giovedì 7 luglio 2022) L’acqua Sant’Anna rischia di andare fuori produzione. A riferirlo è Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato dell’azienda di Vinadio (Cuneo). Leggendo meglio nello specifico però, si tratterebbe di un problema relativo solo alla linea di produzione dei prodotti gassati dell’azienda. Il problema è che Sant’Anna è il più grosso produttore europeo di acque oligominerali. La mancanza di Co2 è alla causa del problema: “È introvabile e anche tutti i nostri competitor sono nella stessa situazione”. “Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti”. E ancora: “Le aziende di C02 ci spiegano che preferiscono destinare la produzione al comparto della sanità”, ha aggiunto Bertone, il quale sottolinea che si tratta di un problema già noto nel settore. L’acqua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) L’acqua Sant’Annadi andare fuori produzione. A riferirlo è Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato dell’azienda di Vinadio (Cuneo). Leggendo meglio nello specifico però, si tratterebbe di un problema relativo solo alla linea di produzione dei prodotti gassati dell’azienda. Il problema è che Sant’Anna è il più grosso produttore europeo di acque oligominerali. La mancanza di Co2 è alla causa del problema: “È introvabile e anche tutti i nostri competitor sono nella stessa situazione”. “Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti”. E ancora: “Le aziende di C02 ci spiegano che preferiscono destinare la produzione al comparto della sanità”, ha aggiunto Bertone, il quale sottolinea che si tratta di un problema già noto nel settore. L’acqua ...

