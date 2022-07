Addio a James Caan, muore a 82 anni l’attore del Padrino (nel ruolo di Sonny Corleone, figlio di Don Vito, per il quale ricevette l’Oscar) (Di giovedì 7 luglio 2022) l’attore americano James Caan è morto all’età di 82 anni. La notizia è stata condivisa via Tweet sulla sua pagina ufficiale, in cui si legge: “E’ con grande tristezza che vi comunichiamo la scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio”. Nato a new York nel 194o Caan uè noto per l’interpretazione di Santino “Sonny” Corleone, rabbioso e violento primogenito di Don Vito Corleone, nel film Il Padrino (1972) diretto da Francis Ford Coppola, per la quale l’attore ricevette una candidatura al premio Oscar per il miglior attore non protagonista. È inoltre apparso in diversi film di successo, tra cui Doringo! (1965), El Dorado (1966), 40.000 dollari per non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022)americanoè morto all’età di 82. La notizia è stata condivisa via Tweet sulla sua pagina ufficiale, in cui si legge: “E’ con grande tristezza che vi comunichiamo la scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio”. Nato a new York nel 194ouè noto per l’interpretazione di Santino “, rabbioso e violento primogenito di Don, nel film Il(1972) diretto da Francis Ford Coppola, per launa candidatura al premio Oscar per il miglior attore non protagonista. È inoltre apparso in diversi film di successo, tra cui Doringo! (1965), El Dorado (1966), 40.000 dollari per non ...

