Addio a James Caan, il figlio maggiore de 'Il Padrino', volto di tanti altri grandi film (Di giovedì 7 luglio 2022) - Se ne è andato a 82 anni uno dei volti più noti di Hollywood. Tra i tanti ruoli che lo hanno reso famoso quello dello scrittore di 'Misery non deve morire' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Se ne è andato a 82 anni uno dei volti più noti di Hollywood. Tra iruoli che lo hanno reso famoso quello dello scrittore di 'Misery non deve morire'

Pubblicità

repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - Adnkronos : Addio a James Caan, star nel Padrino e in Misery non deve morire. - alicedicarroll : Addio , James Caan,ora Misery può anche morire . #jamesCaan - moviestruckers : #JamesCaan è morto: addio all’attore de Il padrino e Misery non deve morire - Batmarovic : Un titolo, a parte quelli celeberrimi come Il Padrino e Misery non deve morire: Detachment - Il distacco, dramma de… -