Acqua Sant' Anna | addio? Stop alla produzione | cosa c' è dietro | un caso inquietante

(Di giovedì 7 luglio 2022) La siccità colpisce anche l'in bottiglia. Il marchio, che vanta un miliardo e mezzo di vendite l'anno, ha fermato ladei prodotti gassati. Il colosso europeo si dice "disperato": "La Co2 - ha spiegato Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato dell'azienda di Vinadio, a Cuneo - è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione. Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime esiccità che sta impoverendo le fonti". Le aziende che producono anidride carbonica preferiscono infatti destinarla al comparto della sanità. E nulla sembra far loro cambiare idea, come spiegato dallo stesso Bertone: "Saremmo disposti a pagarla di più anche se già costava carissima ma non c'è stato ...

Ma in quel caso, come ha spiegato all' Ansa Alberto Bertone , presidente e amministratore delegato di'Anna, l'azienda era riuscita a tamponare. "La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri ...'Anna ha bloccato la produzione di bevande gassate: la società ha spiegato che l'anidride carbonica è attualmente introvabile.'Anna ha bloccato la produzione di bevande gassate : ...I produttori di anidride carbonica non riescono a soddisfare la domanda e le aziende che producono acqua gasata fermano gli impianti ...