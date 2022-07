Acqua gasata al limite | una nota azienda italiana blocca la produzione | il motivo è allarmante

(Di giovedì 7 luglio 2022)in stallo, il gruppo piemontese più famoso ferma laper mancanza della materia prima. La difficile decisione dei vertici. Il 2022 non è proprio nato sotto una buona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SkyTG24 : CO2 introvabile, ferme le linee di produzione di acqua gasata Sant'Anna - fl4ppo : @SkyTG24 era la terribile acqua Bertier... la più gasata del mondo ?? - abdullah671112 : RT @Chiara255947154: Niente acqua gasata, non si trova la CO2: Sant’Anna ferma le linee di produzione - infoitinterno : CO2 introvabile, ferme le linee di produzione di acqua gasata Sant'Anna - infoitinterno : Bertone: «Co2 introvabile, fermo le linee di produzione di acqua gasata Sant’Anna» -

Così - ha concluso - l'rischia di finire: una volta finiti gli stock nei magazzini di supermercati e discount, non ci saranno più bottiglie in vendita '. Anche il marchio ...Sant'Anna, il più grande produttore europeo di acque oligominerali, ha annunciato la sospensione della produzione dia causa della mancanza di anidride carbonica . Un problema che va ad aggiungersi ai forti rincari di altre materie prime, che già nei mesi scorsi avevano messo a dura prova la società. Ma ...Acqua frizzante, senza anidride carbonica addio alle bollicine: il campanello d'allarme suonato dal presidente di Sant'Anna ...Le aziende produttrici di CO2 hanno deciso di sospendere il rifornimento di anidride carbonica per scopi alimentari, prediligendo la destinazione delle scorte alle strutture sanitarie. Questo signific ...