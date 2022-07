Achille Lauro: il mio show ispirato a Jesus Christ Superstar (Di giovedì 7 luglio 2022) In 12 mila hanno assistito all'Ippodromo di Milano al concerto di Achille Lauro, all'interno del Milano summer festival. "Questo live mette un po' un punto è un nuovo inizio - ha spiegato l'artista - abbiamo riarrangiato brani dell'inizo della mia carriera e proposto successi di oggi in unico grande filone musicale di circa due ore arrangiato da Marco Lanciotti e il maestro Gregorio Calculli, un grandissimo lavoro che si rifà al musical Jesus Christ Superstar, sono molto soddisfatto di quello che stiamo portando in scena".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/Achille-Lauro-il-mio-show-ispirato-a-Jesus-Christ-Superstar 20220706 video ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 luglio 2022) In 12 mila hanno assistito all'Ippodromo di Milano al concerto di, all'interno del Milano summer festival. "Questo live mette un po' un punto è un nuovo inizio - ha spiegato l'artista - abbiamo riarrangiato brani dell'inizo della mia carriera e proposto successi di oggi in unico grande filone musicale di circa due ore arrangiato da Marco Lanciotti e il maestro Gregorio Calculli, un grandissimo lavoro che si rifà al musical, sono molto soddisfatto di quello che stiamo portando in scena".video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/07/-il-mio--a-20220706 video ...

