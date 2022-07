(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “IlEuropeo ha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stati membri, in cui si attacca la vita nascente e si definisce l’come un diritto. La risoluzione compie inoltre una grave ingerenza negli affari interni degli Stati Uniti, visto che nel suo contenuto si critica aspramente la sentenza della Corte Suprema Usa che ha superato la Roe vs Wade”. Così il senatore leghista Simonea margine della risoluzione votata oggi alEuropeo. “Personalmente penso sia evidente che le burocrazie europee sono sempre piùdellee sempre meno capaci di rappresentare i popoli e le radici cristiane del nostro continente. Se davvero a Bruxelles vogliono tutelare i diritti di ...

gayburg : Pillon torna a chiedere un divieto ad aborto, persone trans e famiglie gay - fisco24_info : Aborto, Pillon: 'Parlamento Ue espressione ricche lobby abortiste': (Adnkronos) - 'Tra non molti anni si ripenserà… - italiaserait : Aborto, Pillon: “Parlamento Ue espressione ricche lobby abortiste” - LocalPage3 : Aborto, Pillon: 'Parlamento Ue espressione ricche lobby abortiste' - TV7Benevento : **Aborto: Pillon, 'Parlamento Ue espressione ricche lobby abortiste'** - -

...; che sono andate in tante a Verona per ostacolare il convegno internazionale sulle famiglie organizzato dai peggiori integralisti e maschilisti del mondo; che ha sempre affermato che l'...... con Simoneche dice di avere "il cuore pieno di gioia" ed Enrico Letta che parla di una "... Nonostante i successi in America Latina, in molti paesi, anche occidentali, l'se non vietato è ...L’Europa ha scelto, e lo ha fatto grazie al pessimo esempio degli Stati Uniti, così cattivo da averla spinta a fare di tutto pur di evitare di rischiare di seguirlo in futuro. Dopo la sconcertante dec ...(Adnkronos) – “Il Parlamento Europeo ha votato oggi una risoluzione, non vincolante per gli stati membri, in cui si attacca la vita nascente e si definisce l’aborto come un diritto. La risoluzione com ...