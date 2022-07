Aborto | il Parlamento europeo vuole inserirlo nella Carta dei diritti fondamentali Ue

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ildi Strasburgo ha approvato, con 324 voti a favore, 155 contrari e 38 astensioni, una risoluzione non legislativa in cui si chiede di inserire il diritto all'...

Ileuropeo di Strasburgo ha approvato, con 324 voti a favore, 155 contrari e 38 astensioni, una risoluzione non legislativa in cui si chiede di inserire il diritto all'nella Carta dei ......della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'negli Stati Uniti. Dopo la risoluzione adottata il 9 giugno a sostegno della decisione Roe v. Wade (1973), ora ileuropeo ...La plenaria del Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo, con 324 voti a favore, 155 contrari e 38 astensioni, una risoluzione non legislativa in ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Si è consumato l'ennesimo tentativo di ingerenza del Parlamento europeo nei confronti degli Stati Uniti e degli Stati ...