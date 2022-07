Aborto | il Parlamento Europeo condanna Corte Suprema USA

Pubblicità

Il Parlamento UE vota per inserire in carta dei diritti il diritto all'aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… Nella risoluzione del Parlamento europeo per inserire l'aborto tra i diritti fondamentali. Il Parlamento europeo condanna di nuovo e con fermezza il deterioramento della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi. Il Parlamento europeo chiede di inserire nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue il 'diritto all'aborto sicuro e legale'. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro la risoluzione del Parlamento europeo per inserire il diritto all'aborto.

In una risoluzione non legislativa sulla sentenza della Corte Suprema degli Usa che ha abolito il diritto di abortire negli Stati Uniti, il Parlamento europeo chiede di inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La risoluzione è stata approvata a Strasburgo con 324 sì, 155 no e 38 astenuti. In una risoluzione adottata dalla plenaria a Strasburgo in cui l'Aula condanna la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che abolisce il diritto all'aborto a livello federale. Cambiare la Carta non è così semplice e i deputati insistono sull'apertura di una convenzione per riformare i trattati.