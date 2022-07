Aborto: il Parlamento Europeo condanna Corte Suprema USA (Di giovedì 7 luglio 2022) Negli Stati Uniti, dopo 50 anni dalla storica sentenza del 1973, ricordata con il nome di ROE V. Wade, sul tema Aborto, si fa un passo indietro: è nuovamente vietata l’interruzione di gravidanza. Lo ha deciso il 25 giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti, con 6 voti a favore e 3 contrari. Imponenti le Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 7 luglio 2022) Negli Stati Uniti, dopo 50 anni dalla storica sentenza del 1973, ricordata con il nome di ROE V. Wade, sul tema, si fa un passo indietro: è nuovamente vietata l’interruzione di gravidanza. Lo ha deciso il 25 giugno ladegli Stati Uniti, con 6 voti a favore e 3 contrari. Imponenti le Il Blog di Giò.

Pubblicità

rulajebreal : Il Parlamento UE ???? vota per inserire in carta dei diritti il diritto all’aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… - pdnetwork : Il Parlamento ???? ha proposto di inserire l’aborto nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Ue. Lega, Fratelli d’… - ignaziocorrao : Nella risoluzione del Parlamento europeo per inserire l’ #aborto tra i diritti fondamentali secondo voi chi, dei pa… - enricovik : RT @FilSava: Anche se priva di valore giuridico e impossibile da realizzare nella pratica, la risoluzione del Parlamento Europeo per inseri… - fabius10scudi : RT @FilSava: Anche se priva di valore giuridico e impossibile da realizzare nella pratica, la risoluzione del Parlamento Europeo per inseri… -