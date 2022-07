A Venezia cucina e vela con la Cipriani Food Cooking Cup

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 7 luglio 2022) LaCup è una competizione che abbina la regata velica ad una gara dia bordo. Per il secondo annosupporta la Compagnia dellanell’organizzazione dell’evento, che si svolgerà ail 9 e 10 Luglio 2022, offrendo dalla propria “Cambusa” i propri prodotti ai regatanti.Cup, in barca tra miglia e ricette Dieci miglia di navigazione in cui ogni imbarcazione in gara deve presentare una ricetta a scelta tra antipasto, primo, secondo o piatto unico. Chef professionisti e cuochi amatoriali si sfideranno a bordo delle imbarcazioni in una regata dove per vincere non basta arrivare primi ma bisogna anche preparare il piatto migliore. Una ...