A Salerno la prima edizione del Torneo Internazionale ITF Maschile

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il 5 settembre 2022 è per il Circolo Tennis Club La Carnale a(via lungomare Tafuri) la data di un nuovo inizio che riallaccia i fili della memoria con un passato che non è stato dimenticato. Il ritorno delITFin quella che è la location più suggestiva della città, con la Divina Costiera Amalfitana a fare da sfondo naturale, è senza dubbio uno degli eventi più attesi di questa stagione. È il frutto della collaborazione tra il Circolo Tennis Club La Carnale, Sport Watchers e Tennistalker.it. In base al regolamento 32 sono i giocatori che a settembre si ritroveranno aper il Tabellone di Qualificazione. La sessione finale si terrà dal 6 al 10 settembre, anche in questo caso sono 32 i tennisti previsti. ...

