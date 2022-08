A Posillipo sfila il Made in Italy di Alessandro Legora

Il Denaro

Antonio Bassolino è stato derubato del cellulare su un autobus a Napoli. ' Sul 140 miil cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi fa capire e ...con...... 'Sul 140 miil cellulare dalla tasca della giacca. Ma per fortuna un signore gesticolando mi ... Bassolino si trovava a bordo della linea che collega Santa Lucia con: 'Mi sono accorto ... Premio Cultura del Mare, pieno di presenze al Circolo Nautico Posillipo - Ildenaro.it Si trovava a bordo dell'autobus 140 che collega Santa Lucia con Posillipo: "Mi sono accorto che il passeggero seduto di fronte a me faceva cenni con gli occhi e si toccava il cellulare. Ho cercato il ...Autobus a Napoli, linea 140, che attraversa Posillipo, la Riviera di Chiaia fino a piazza Vittoria e Santa Lucia. Ora di punta, mezzo affollato. Tra i passeggeri c’è anche l’ex sindaco di Napoli, ex g ...