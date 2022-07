A chi arriverà a fine mese nel cedolino il bonus 200 euro che il Governo ha disposto per aiutare i dipendenti e le famiglie in difficoltà (Di giovedì 7 luglio 2022) La busta paga di luglio sarà più ricca di 200 euro. Alla fine del mese nel cedolino dello stipendio verrà aggiunta la prima tranche del bonus che il Governo ha disposto per fare fronte ai rincari che stanno mettendo in seria difficoltà le famiglie. La misura una tantum riguarda dipendenti, pensionati e nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i dipendenti, però, le condizioni per riceverlo cambiano a seconda che si tratta di pubblici o privati. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 luglio 2022) La busta paga di luglio sarà più ricca di 200. Alladelneldello stipendio verrà aggiunta la prima tranche delche ilhaper fare fronte ai rincari che stanno mettendo in seriale. La misura una tantum riguarda, pensionati e nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i, però, le condizioni per riceverlo cambiano a seconda che si tratta di pubblici o privati. ...

