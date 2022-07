7 luglio … (Di giovedì 7 luglio 2022) Gli eventi datati 7 luglio Se l’ultimo Napoli-Genoa significa l’explicit di Lorenzo Insigne a Fuorigrotta, la sfida tra partenopei e rossoblù del 18 settembre 1983 vide il debutto in Serie A di Luigi Caffarelli, figlio di ‘Città nuova’, ventuno presenze e tre reti nel campionato del primo storico scudetto. In Serie A in totale sono state 121, tra le quali venti con il Pescara. Ha vestito anche le maglie di Cavese, Udinese e Pescara. L’ultima gara disputata con la maglia del ‘Ciuccio’ è stata la finale di ritorno della Coppa Italia ’87 che consegnò ai partenopei la terza coccarda tricolore. E’ nato il 7 luglio 1962, esattamente trent’anni dopo Camillo Baffi, 62 partite in cinque stagioni tra i cadetti (quattro con il Brescia, una con la Pro Patria). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) Gli eventi datati 7Se l’ultimo Napoli-Genoa significa l’explicit di Lorenzo Insigne a Fuorigrotta, la sfida tra partenopei e rossoblù del 18 settembre 1983 vide il debutto in Serie A di Luigi Caffarelli, figlio di ‘Città nuova’, ventuno presenze e tre reti nel campionato del primo storico scudetto. In Serie A in totale sono state 121, tra le quali venti con il Pescara. Ha vestito anche le maglie di Cavese, Udinese e Pescara. L’ultima gara disputata con la maglia del ‘Ciuccio’ è stata la finale di ritorno della Coppa Italia ’87 che consegnò ai partenopei la terza coccarda tricolore. E’ nato il 71962, esattamente trent’anni dopo Camillo Baffi, 62 partite in cinque stagioni tra i cadetti (quattro con il Brescia, una con la Pro Patria). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Pubblicità

AlexBazzaro : Lopalco: «Probabile picco a metà luglio. Essenziale il secondo richiamo del vaccino» Come passano in fretta i diec… - fattoquotidiano : Per il governo di Mario Draghi il problema più imminente è utilizzare i vaccini che scadono a breve. I dati di Pala… - juventusfc : Gli orari delle sfide dello Juventus Summer Tour 2022 powered by @Jeep_People ? ?? Las Vegas ?? @Chivas 5:00 CEST de… - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 7 luglio 2022 - QdSit : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1 luglio, il cosiddetto bollino rosa, che certifica un’impre… -