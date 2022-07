"30mila euro per Mimmo Lucano, certa sinistra...": lo scandalo che scatena Giorgia Meloni (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora lui. Ancora Mimmo Lucano, il controverso ex sindaco di Riace. Torna al centro delle cronache perché la regione Toscana, con giunta di sinistra, ha deciso di stanziare 30mila euro per un "meeting antirazzista" che si è aperto proprio con Mimmo Lucano in veste di super-ospite. Una circostanza che ha scatenato Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che passa all'attacco su Twitter: "Regione Toscana regala 30mila€ a un evento antirazzista con Mimmo Lucano, condannato in primo grado con l'accusa di aver sfruttato un sistema di accoglienza per arricchirsi. certa sinistra proprio non riesce a rispettare le regole e a non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ancora lui. Ancora, il controverso ex sindaco di Riace. Torna al centro delle cronache perché la regione Toscana, con giunta di, ha deciso di stanziareper un "meeting antirazzista" che si è aperto proprio conin veste di super-ospite. Una circostanza che hato, la leader di Fratelli d'Italia, che passa all'attacco su Twitter: "Regione Toscana regala€ a un evento antirazzista con, condannato in primo grado con l'accusa di aver sfruttato un sistema di accoglienza per arricchirsi.proprio non riesce a rispettare le regole e a non ...

Pubblicità

SusannaCeccardi : La Regione Toscana finanzia con 30mila euro un meeting dove ospite principale è un condannato a 13 anni per come ge… - Mary35999509 : RT @ManfrediPotenti: ??SPRECO IDEOLOGICO DI #DENARO Dalla Regione #Toscana, 30mila euro per l' evento che ieri sera si è aperto a #Cecina c… - MarcoTorrini : RT @TweetDiPopolo: La regione Toscana regala 30mila euro di denaro pubblico all’organizzazione di un evento “antirazzista” che vede protago… - Mauro242537875 : RT @TweetDiPopolo: La regione Toscana regala 30mila euro di denaro pubblico all’organizzazione di un evento “antirazzista” che vede protago… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: ??SPRECO IDEOLOGICO DI #DENARO Dalla Regione #Toscana, 30mila euro per l' evento che ieri sera si è aperto a #Cecina c… -