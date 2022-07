“1900 euro per il parto”. Per la prima figlia la fidanzata dell’ex UeD non bada a spese (Di giovedì 7 luglio 2022) Manca poco al parto e la vip ha deciso di assicurarsi il meglio del meglio alla modica cifra di 1900 euro: Violeta Mangrinan figlia, dopo aver svelato il nome i dettagli del grande giorno che è sempre più vicino. La fidanzata di Fabio Colloricchio è infatti arrivata agli sgoccioli della sua prima gravidanza. Lei è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, l’edizione spagnola di UeD e anche lui, presto papà, per la prima volta, è stato prima corteggiatore e poi tronista del dating show, dove aveva scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha avuto una relazione fino al 2019, quando ha conosciuto Violeta a Supervivientes. Violeta Mangrinan figlia: “1900 euro per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Manca poco ale la vip ha deciso di assicurarsi il meglio del meglio alla modica cifra di: Violeta Mangrinan, dopo aver svelato il nome i dettagli del grande giorno che è sempre più vicino. Ladi Fabio Colloricchio è infatti arrivata agli sgoccioli della suagravidanza. Lei è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, l’edizione spagnola di UeD e anche lui, presto papà, per lavolta, è statocorteggiatore e poi tronista del dating show, dove aveva scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha avuto una relazione fino al 2019, quando ha conosciuto Violeta a Supervivientes. Violeta Mangrinan: “per ...

