Zoff | «Non capisco perché il Napoli dovrebbe lasciar partire Meret»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 luglio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino, ex dirigente sportivo, portiere ed allenatore, nonché Campione d’Europa e del Mondo con l’Italia. Alcune sue dichiarazioni raccolte dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Quanto perderebbe ilsenza? “Per il ragazzo è importante restare in Serie A. NonEmpoli, ma l’importante è avere il posto sicuro. Se Ospina è andato via, nonillo. Empoli piazza tranquilla? Per un portiere non c’è mai una piazza semplice, sono tutte calde,quello è un ruolo di responsabilità e rischi”. Koulibaly al ...