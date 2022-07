Zelensky | “Entro l’anno grazie agli alleati il paese sarà difeso da moderni sistemi antimissile”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Rispetto al violento conflitto che da mesi sta praticamente distruggendo l’Ucraina, ogni persona di buonsenso in cuor suo si augura, quanto prima, di poter apprendere dai media che i negoziatori dei due opposti paesi hanno trovato un punto d’incontro per mettere definitivamente la parola fine a questa folle guerra. Tuttavia, quanto andiamo invece leggendo o apprendendo dai media, è che da nessuna delle due parti contrapposte arrivano ‘segnali positivi’ anzi. Oggi ad esempio lo stessoha reso noto che, ‘quest’anno’ (e questo la dice lunga sui tempi), per difendere l’Ucraina da continui e devastanti attacchi missilistici russi, intende schierare sull’intero territorio “equipaggiamenti basilari” e, per l’occasione – tanto per cambiare – si è rivoltooccidentali”, chiedendo la loro ...

: 'Difese antimissile in tutta l'Ucrainail 2022' I cittadini ucrainila fine dell'anno potranno essere al sicuro e protetti grazie a equipaggiamenti 'basilari' contro gli ......in corso i preparativi per il referendum e che questi dovrebbero svolgersi in contemporanea... indipendentemente da quello che viene detto dae i suoi uomini. L'Occidente dovrebbe ...Ore 8.15 - L'intelligence inglese: "In una settimana russi avanzati di 5 chilometri" "Nell'ultima settimana, le ...''E' un compito primario per il nostro Stato dare la sicurezza di base contro gli attacchi missilistici già quest'anno. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dai n ...