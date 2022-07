WWE | Shotzi rassicura i fan dopo aver cancellato Twitter per sfuggire alle cattiverie

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Shotzi cancella Twitter dopo le critiche per Money in the Bank, i fan la sostengono -… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Shotzi e Alexa Bliss si scagliano contro le critiche per il Money in the Bank femminile -… - ViviDeTank : Era da Shotzi odeio a WWE #MITB -

Zona Wrestling

...la possibilità di sfidare il campione Roman Reigns in qualsiasi momento LOGAN PAUL IN/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Stesso discorso per Becky Lynch,, ...... Becky Lynch vs Liv Morgan vs Alexa Bliss vs Asuka vs Lacy Evans vs Raquel Rodriguez vsUn ...Undisputed Tag Team Championships : Usos vs Street Profits Dopo aver unificato i titoli di coppia ... WWE: Tamina sostituisce Aliyah a SmackDown ma è Shotzi a qualificarsi al Money In The Bank match femminile Shotzi has had a rough few days since Money in the Bank. Even though the end result, that being Liv Morgan winning the briefcase, left most fans loving the match, those same fans have since agreed the ...Just one day after posting a lengthy message to address criticism regarding the women’s Money In The Bank ladder match, “WWE SmackDown” Superstar Shotzi has decided to deactivate her Twitter account.