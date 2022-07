WWE | Cadono le Toxic Attraction Adesso Roxanne Perez cercherà la doppietta | Mandy Rose è avvisata

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Questa notte è andata in scena una puntata speciale di NXT, denominata Great American Bash. Diversi match interessanti nella card a partire da quello valido per i titoli di coppia femminili che è stato l’opener di serata. Da una parte le campionesse in carica, Gigi Dolin e Jacy Jane, dall’altro le due grandi amiche Cora Jade e, due giovanissime che tanto bene stanno facendo e che si sono guadagnate questa opportunità titolata la scorsa settimana sconfiggendo Katana Chance e Kayden Carter. NXT isno more Davvero un buon modo per aprire Great American Bash, uno scontro molto fisico con qualche scorrettezza che non manca mai quando ci sono lesul ring. A bordo ring ad accompagnare lec’era ovviamente ...