Wimbledon | Fognini | “Nadal ha vinto da infortunato? Sì | certo… smettetela di credere a tutto” FOTO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “hada? Sì,ragazzi per favorediquello che leggete”. E’ un Fabioabbastanza polemico quello che interviene sul proprio account Instagram per commentare la vittoria di Rafaeloggi contro Fritz nei quarti di finale a. Secondo il taggiasco, l’infortunio patito dallo spagnolo non era effettivamente grave come viene raccontato, o addirittura inesistente: lo dimostrerebbe, come sottolinea con un hashtag l’unico italiano a vincere un Masters 1000, la durata dell’incontro, 4 ore e 20 minuti. SportFace.