William Regal | “Castagnoli è il miglior professionista al mondo”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Claudio, vero nome di colui che era conosciuto in quel di Stamford con il nome di Cesaro, ha fatto anche lui in quel di Forbidden Door il passaggio dalla WWE alla AEW diventando un componente del Blackpool Combat Club, “supergruppo” capeggiato dall’espertissimoche non ha perso occasione per osannare le sue infinite qualità, sia sul ring che al di fuori. Un fenomeno “E’ incredibile averlo qui. Non sono perchè è un grande wrester ma perchè è una ottima persona. Penso che sia uno deii professionisti al. Potremmo fare un intero podcast a parlare di Claudio, è un fenomeno. Ammiro il suo modo di fare e di essere, il fatto che è riuscito a diventare un grande anche in America… è pazzesco!”.