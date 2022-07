“Vuole il Milan”: Pioli esulta, la rivoluzione sulla trequarti si farà (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Milan accelera sul mercato: De Ketelaere piace molto ma intanto Maldini stringe per un altro rinforzo in attacco. Fumata bianca vicina. Inizia a prendere forma il Milan del futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara, confermati nei rispettivi ruoli dal presidente di RedBird Gerry Cardinale, da ormai qualche giorno hanno iniziato ad intensificare i contatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilaccelera sul mercato: De Ketelaere piace molto ma intanto Maldini stringe per un altro rinforzo in attacco. Fumata bianca vicina. Inizia a prendere forma ildel futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara, confermati nei rispettivi ruoli dal presidente di RedBird Gerry Cardinale, da ormai qualche giorno hanno iniziato ad intensificare i contatti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : Ziyech vuole il Milan, per De Ketelaere offerta pronta: i piani per il doppio colpo #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - infoitsport : Gazzetta - Il Milan prepara il doppio colpo: Ziyech vuole i rossoneri, pronti 30 milioni per De Ketelaere - sportli26181512 : #Dybala, quale futuro? Segnali Milan, sondaggio Napoli e sogno Barcellona: Mossa dell’Inter: dopo essersi assicurat… -