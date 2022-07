Von der Leyen | L' Ue si prepari a nuovi tagli del gas da Mosca

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ore 12.30 - L'energia ancora al centro dello scontro Russia-Europa "Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas, persino a un'interruzione completa della fornitura da parte della Russia". Così, parlando all'Eurocamera, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. "Oggi - ha quindi spiegato - 12 Stati membri sono direttamente interessati da riduzioni parziali o totali della fornitura di gas. È evidente: Putin continua a usare l'energia come un'arma. Per questo la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza europeo".

"Gas, prepariamoci a stop forniture"/Leyen: "Russia può bloccarle del tutto" La nuova tassonomia - che includeva appunto gas e nucleare - era stata criticata da molti ambientalisti. Questa ...Sono stata molto chiara anche con il Consiglio Ue", aveva avvertito la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, ribadendo come nucleare e gas "servano per la transizione".